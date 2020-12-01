Губернаторов попросили сделать 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил губернаторов объявить 31 декабря этого года выходным днем. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на РИА «Новости».

Султан Хамзаев привел данные соцопросов, согласно которым идея «31 декабря – выходной день» находит поддержку более чем у 85% опрошенных граждан. Автор письма также напомнил, что в 2019 году это предложение поддержали в 15 регионах.

«31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит россиянам отдыхать 31 декабря 2021 года. При этом последний день декабря текущего года числится рабочим.

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