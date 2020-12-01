1 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Губернаторов попросили сделать 31 декабря выходным днем

Главная Общество
Новосибирск
16:12 1 Декабря 2020
новый год, инициатива, день
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил губернаторов объявить 31 декабря этого года выходным днем. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на РИА «Новости».

Султан Хамзаев привел данные соцопросов, согласно которым идея «31 декабря – выходной день» находит поддержку более чем у 85% опрошенных граждан. Автор письма также напомнил, что в 2019 году это предложение поддержали в 15 регионах.

«31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми», – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит россиянам отдыхать 31 декабря 2021 года. При этом последний день декабря текущего года числится рабочим.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирские новогодние корпоративы уложатся до полуночи

Новосибирские новогодние корпоративы уложатся до полуночи

1 Декабря 2020 г.
В регионе вновь более 170 заболевших COVID-19 за сутки
Новости Новосибирска: Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

30 Ноября 2020 г.
Ведомство выпустило настольную игру для повышения финансовой грамотности
Новости Новосибирска: Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до апреля

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до апреля

30 Ноября 2020 г.
Новогодние детские утренники разрешат только в формате представлений
Новости Новосибирска: Россиянам упростили правила оформления инвалидности

Россиянам упростили правила оформления инвалидности

30 Ноября 2020 г.
Изменения касаются порядка подготовки документов
Новости Новосибирска: Уволился директор новосибирского СУНЦ

Уволился директор новосибирского СУНЦ

30 Ноября 2020 г.
Николай Яворский возглавлял образовательное учреждение 15 лет
Новости Новосибирска: Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

27 Ноября 2020 г.
В Алтайском крае запретили массовые новогодние мероприятия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

27 Ноября 2020 г.
Указание фамилий и адресов нарушает закон «О персональных данных»
Новости Новосибирска: «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Сибирь» одержала четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

26 Ноября 2020 г.
Новосибирцы выиграли в столице Латвии
Новости Новосибирска: Родные братья попали под грузовой состав в Оренбургской области

Родные братья попали под грузовой состав в Оренбургской области

26 Ноября 2020 г.
Один ребенок погиб, другой получил травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru