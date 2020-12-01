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Новосибирские новогодние корпоративы уложатся до полуночи

Главная Общество
Новосибирск
14:46 1 Декабря 2020
новый год, вирус, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 177 случаев заражения коронавирусной инфекции. Это немногим больше, чем количество выздоровевших жителей региона (166).

Новые данные представил областной оперативный штаб. Всего с начала эпидемии заболело COVID-19 22 864 новосибирца. Выздоровели 18 574 пациентов.

Оперативный штаб также сообщил о смерти за последний день от коронавируса семи пациентов. Самому молодому из них было 50 лет. В отделениях реанимации новосибирских медицинских учреждений находятся 189 человек.

Тем временем, правительство Новосибирской области утвердило порядок проведения новогодних корпоративов. Количество присутствующих в зале не должно превышать 50 человек при расчете один посетитель на 4 кв. м. Банкеты и другие подобные мероприятия должны завершиться не позднее 00:00.

Фото: pixabay.com

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