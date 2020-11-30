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Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

Главная Общество
Новосибирск
16:58 30 Ноября 2020
минфин, игра, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское министерство финансов выпустило новую настольную игру для повышения у населения финансовой грамотности. Она называется «Не в деньгах счастье». Ведомство уже рекомендовало ее для 60 регионов, а любой желающий может распечатать ее на цветном принтере, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

С точки зрения авторов, работа не приносит особого счастья людям - на карточках уровень счастья на работе обозначен как ноль или даже минус три. Под «счастьем» в игре подразумевается велотур по Швейцарии, членство в LEGO-клубе или, например, отдых на Камчатке.

«Эта игра «Не в деньгах счастье» ориентирует нас на странную взаимосвязь, когда счастье – это потребление очень часто. Они неслучайно поставили там ноль счастья от работы. Почему? Потому что они исходят из того, что люди изначально демотивированы. На самом деле эта игра рассказывает нам о том, что жизнь, построенная по принципам этой игры, бессмысленна», - считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Абсолютно нормальная игра для школьников про семейный бюджет, детям нравится», - прокомментировал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.

А зрители ОТР тоже проявили креативность и придумали, какие еще игры могли бы выпустить российские министерства. Среди них: настольная игра «От работы кони дохнут» от минтруда, «От сумы да от тюрьмы» от ФСИН, «Зарой талант в землю» от минсельхоза. Еще одна идея: совместная игра от минпросвещения и Пенсионного фонда «Много будешь знать – скоро состаришься».

Фото: «Общественное телевидение России»

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