30 ноября
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до апреля

Главная Общество
Новосибирск
14:55 30 Ноября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев с начала эпидемии достигло 22 687.

Новые статистические данные об эпидемиологической ситуации представил региональный оперативный штаб. По его данным, за последний день выздоровело 110 пациентов с коронавирусной инфекции. Всего - 18 408.

«Скончались еще семь пациентов: двое мужчин в возрасте 65 лет, мужчина в возрасте 69 лет, женщины в возрасте 53 года, 60 лет, 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 743 человека», - отметили в штабе.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил о том, что оперативный штаб порекомендовал продлить режим повышенной готовности в регионе до 31 марта. По словам руководителя области, при организации детских новогодних мероприятий учреждениям культуры, другим подобным учреждениями и организациям будет рекомендовано отказаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в холлах и залах. Новогодние утренники будут проходить только в формате представлений с соблюдением ряда ограничительных мер. Так количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости залов.

Фото: страница новосибирского оперативного штаба в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Россиянам упростили правила оформления инвалидности

Россиянам упростили правила оформления инвалидности

30 Ноября 2020 г.
Изменения касаются порядка подготовки документов
Новости Новосибирска: Уволился директор новосибирского СУНЦ

Уволился директор новосибирского СУНЦ

30 Ноября 2020 г.
Николай Яворский возглавлял образовательное учреждение 15 лет
Новости Новосибирска: Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

27 Ноября 2020 г.
В Алтайском крае запретили массовые новогодние мероприятия
Новости Новосибирска: Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

27 Ноября 2020 г.
Указание фамилий и адресов нарушает закон «О персональных данных»
Новости Новосибирска: Максим Житнев назван лучшим игроком футбольного «Новосибирска» в 2020 году

Максим Житнев назван лучшим игроком футбольного «Новосибирска» в 2020 году

27 Ноября 2020 г.
Завершилось онлайн-голосование болельщиков
Новости Новосибирска: Стартовала третья фаза испытаний антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона»

Стартовала третья фаза испытаний антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона»

26 Ноября 2020 г.
Ее разработали в новосибирском центре «Вектор»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Долгострой на улице Герцена в Новосибирске введут в строй до конца года

Долгострой на улице Герцена в Новосибирске введут в строй до конца года

25 Ноября 2020 г.
С 2018 года завершением объекта занимается ЖСК
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 193 пациента выздоровели после COVID-19 за день

В Новосибирской области 193 пациента выздоровели после COVID-19 за день

26 Ноября 2020 г.
Этот показатель превысил число новых случаев заражения
Новости Новосибирска: Назначена дата итогового сочинения для 11-х классов

Назначена дата итогового сочинения для 11-х классов

26 Ноября 2020 г.
Ее утвердило министерство просвещения РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru