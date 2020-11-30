Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до апреля

В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число случаев с начала эпидемии достигло 22 687.

Новые статистические данные об эпидемиологической ситуации представил региональный оперативный штаб. По его данным, за последний день выздоровело 110 пациентов с коронавирусной инфекции. Всего - 18 408.

«Скончались еще семь пациентов: двое мужчин в возрасте 65 лет, мужчина в возрасте 69 лет, женщины в возрасте 53 года, 60 лет, 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 743 человека», - отметили в штабе.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников сообщил о том, что оперативный штаб порекомендовал продлить режим повышенной готовности в регионе до 31 марта. По словам руководителя области, при организации детских новогодних мероприятий учреждениям культуры, другим подобным учреждениями и организациям будет рекомендовано отказаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в холлах и залах. Новогодние утренники будут проходить только в формате представлений с соблюдением ряда ограничительных мер. Так количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости залов.

Фото: страница новосибирского оперативного штаба в соцсети «ВКонтакте»