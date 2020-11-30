Россиянам упростили правила оформления инвалидности

В России упростили оформление инвалидности. Постановление об изменении правил в этой сфере подписал глава правительства Михаил Мишустин, передает «Общественное телевидение России».

До этого россиянам нужно было получить в поликлинике направление, затем пройти медико-социальную экспертизу. Если в медучреждении забывали указать хотя бы один из необходимых анализов, человеку приходилось проходить всю процедуру снова.

По новым правилам этого делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

На это отводится три дня и еще две недели - на доработку документов. Новые правила вступят в силу, когда отменят COVID-ограничения. Пока они действуют до 1 марта 2021 года.

Сейчас продлить или получить инвалидность человек может без личного обращения в бюро.

Фото: «Общественное телевидение России»