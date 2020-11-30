Уволился директор новосибирского СУНЦ

Ушел в отставку директор Специализированного учебно-научного центра России (СУНЦ) при Новосибирском государственном университете Николай Яворский. Он возглавлял это образовательное учреждение, известное ранее как физико-математическая школа, 15 лет.

О своем увольнении Николай Яворский сообщил ТАСС. Он уточнил, что причиной отставки является состояние здоровья. На сайте СУНЦ Николай Яворский еще указан директором центра.

В СУНЦ обучаются талантливые дети, проявляющие способности и интерес к естественным наукам. Обучение по основным образовательным программам является бесплатным.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2019 года рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) назвало СУНЦ лучшей школой Сибирского федерального округа по количеству учеников, поступивших в лидирующие вузы России.

Фото: сайт Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета