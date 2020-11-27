Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

В Новосибирской области второй день подряд число выздоровевших после COVID-19 пациентов превышает число новых случаев заражения. Об этом сообщил областной оперативный штаб.

Согласно его сводке, за минувшие сутки выздоровело 188 новосибирцев (всего с начала эпидемии - 17 998). Новых же случаев зарегистрировано 181. В результате общее количество случаев заболевания перевалило через отметку в 22 тыс. (22 153).

Скончались за последний день, по данным штаба, еще семь пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 724 человека.

«Тенденция стабилизации коечного фонда сохраняется, количество госпиталей мы держим на прежнем уровне, чтобы оценить динамику. В случае длительного периода стабилизации будем принимать решение о перепрофилировании госпиталей на привычный режим работы», - заявил вчера министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В соседнем Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы сдержать распространение COVID-19, власти края, как указывается на официальном сайте региона, запретили с 15 декабря по 15 января в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области