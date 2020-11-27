Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

В Роскомнадзоре считают практику вывешивания в подъездах жилых домов списков должников по ЖКУ с указанием адресов и фамилий нарушающей положения федерального закона «О персональных данных». Об этом сообщает «Общественное телевидение России» (ОРТ) со ссылкой на заместителя начальника управления по защите прав субъектов персональных данных ведомства Альфию Гафурову.

В ведомстве отметили, что довольно часто получают от граждан жалобы на подобные действия коммунальщиков. В Роскомнадзоре еще раз подчеркнули, что информация о сумме задолженности жильца вместе с указанием его фамилии, имени и отчества или упоминанием полного адреса места жительства считаются персональными данными. Однако сотрудники ведомства указывают, что нарушения закона можно избежать, если указывать сумму задолженности в привязке к номеру квартиры или номеру лицевого счета владельца жилплощади. Эти данные к персональным не относятся.

Ранее ОТР сообщало о предложении ОНФ освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.