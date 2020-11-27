Максим Житнев назван лучшим игроком футбольного «Новосибирска» в 2020 году

Болельщики футбольного клуба «Новосибирск», вступающего в Профессиональной футбольной лиге, назвали лучшим игроком команды в 2020 году Максима Житнева. Голосование прошло на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

«Победу в голосовании одержал лучший бомбардир нашей команды Максим Житнев, получивший 22,41% голосов респондентов», - говорится в сообщении на сайте клуба.

В летне-осенней части первенства в четвертой группе он забил 10 мячей. Всего на счету «Новосибирска» - 28.

Лишь немного отстал от бомбардира вратарь Николай Цыган, за которого проголосовали 20,47% участников опроса. Осенью он оставался «сухим» несколько матчей подряд, а в последней игре года с «Динамо-Барнаул» отразил пенальти.

Третьим в голосовании стал самый молодой игрок «Новосибирска» Никита Балахонцев. На его счету 17,46% голосов болельщиков.

Фото: сайт футбольного клуба «Новосибирск»