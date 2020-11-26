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Стартовала третья фаза испытаний антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона»

Главная Общество
Новосибирск
18:09 26 Ноября 2020
вакцинация, вирус, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор заявил о начале третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Как сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР), в пострегистрационных исследованиях примут участие добровольцы старше 18 лет.

«Сегодня в России началась третья фаза испытаний вакцины научного центра «Вектор» Роспотребнадзора от коронавирусной инфекции. Клинические базы начали набор добровольцев …», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в отборе примут участие 4 тыс. волонтеров. Из них 3 тыс. уже допущены к проведению исследований.

Ранее ОТР сообщало, что Москва, Подмосковье, Тюменская, Калининградская области и Республика Татарстан уже получили вакцину.

Фото: сайт государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

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