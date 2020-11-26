В Новосибирской области 193 пациента выздоровели после COVID-19 за день

Число выздоровевших после коронавируса новосибирских пациентов за последние сутки превысило число новых случаев заболевания. Это следует из сообщения регионального оперативного штаба.

По его данным, за последний день выздоровело 193 пациента (всего с начала эпидемии - 17 810), а заболело 187 (21 972). Скончались еще шесть пациентов в возрасте от 54 до 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 717 человек.

Вчера министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что пока власти региона не намерены продливать зимние школьные каникулы. Они начнутся 29-30 декабря, а завершатся 9-10 января.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»