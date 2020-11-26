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Назначена дата итогового сочинения для 11-х классов

Главная Общество
Новосибирск
13:52 26 Ноября 2020
школы, дата, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Итоговое сочинение для учеников 11-х классов пройдет 5 апреля будущего года. Об этом сообщает «Общественное телевидение России», передает ОТР.

Приказ министерства просвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Изначально выпускники должны были написать сочинение 2 декабря, однако из-за пандемии коронавируса сроки перенесли. Провести сочинение в удаленном формате не позволил Рособрнадзор. В ведомстве заявили, что это будет испытание не для учеников, а для их родителей.

Сочинение является допуском к Единому государственному экзамену.

Фото: pixabay.com

 

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