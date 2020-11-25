В Новосибирской области 179 новых случаев заболевания коронавирусом

Число выздоровевших после COVID-19 новосибирцев за сутки почти сравнялось с числом новых случаев заражения. Данные приведены в сегодняшнем сообщении областного оперативного штаба.

За минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее их число в Новосибирской области достигло 21 785. Выписано после выздоровления за последний день 170 человек (всего - 17 617).

В регионе скончались еще семь пациентов. В их числе мужчины в возрасте 46 и 47 лет. Всего от коронавируса умерли 711 человек. Высоким остается и число больных в отделениях реанимации - 207.

Сегодня министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил о том, что в школах региона, где дети не успеют освоить учебный план, будет продлен учебный год. Соответствующее решение должно принять руководство самой школы. Как писали Sibnovosti.ru, осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом, продлились в этом году три недели.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области