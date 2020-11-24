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Россиян могут освободить от сбора справок при оформления пособий

Главная Общество
Новосибирск
15:15 24 Ноября 2020
выплаты, документы, минэкономразвития
Автор: Sibnovosti.ru
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В России хотят отказаться от справок, которые приходится собирать для оформления пособий по уходу за ребенком, а также единовременной выплаты при рождении. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на законопроект, подготовленный министерством экономического развития РФ.

Из пояснительной записки проекта следует, что проверкой необходимых для выплаты данных должны заниматься местные власти, а не родители.

«Реализация проекта федерального закона позволит гражданам избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг», - пояснили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что законопроект является продолжением реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти.

Ранее сообщалось, что правительство изменило порядок выплат больничных и пособий для матерей с детьми. Теперь средства будут перечислять напрямую, а не через работодателя. Пилотные проекты уже запустили в ряде регионов, а к 2022 году новый порядок начнет действовать на всей территории РФ.

Фото: pixabay.com

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