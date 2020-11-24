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Число умерших от коронавируса новосибирцев превысило 700 человек

Главная Общество
Новосибирск
14:56 24 Ноября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число погибших от вируса новосибирцев превысило отметку в 700 человек. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении регионального оперативного штаба.

Согласно опубликованной сводке, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов, самому младшему из которых было 59 лет. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 704 случая летального исхода болезни.

За последний день в Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 выросло на 175 и достигло 21 606. Выздоровело за этот срок 17 447 пациентов, включая 118 за минувшие сутки.

Как писали Sibnovosti.ru, мэрия Новосибирска решила не устраивать массовых праздничных мероприятий встречи Нового года. Губернаторская елка в этом году пройдет в онлайн-формате.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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