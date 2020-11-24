В Новосибирске решили рассредоточить новогоднее веселье

Власти Новосибирска выбрали концепцию проведения праздника встречи Нового года. Массовые мероприятия решили не устраивать, чтобы не способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Концепцию оформления и праздничные мероприятия обсудили на заседании оргкомитета. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, глава города Анатолий Локоть распорядился провести новогодние праздники с минимальными финансовыми затратами и без массовых мероприятий.

По данным городских властей, в этом году участок ул. Ленина, примыкающий к одноименной площади, не будет сделан пешеходным. В Театральном сквере установят главную елку и зальют каток.

«В Первомайском сквере традиционно разместится фестиваль снежных скульптур, в Центральном парке будет детская зона с горками, лабиринтами и интерактивным домиком Деда Мороза. На Михайловской набережной построят ледовый городок, посвященный молодежному чемпионату мира по хоккею», - привел пресс-центр слова вице-мэра Анны Терешковой.

Елочные базары в городе начнут работу 1 декабря.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook