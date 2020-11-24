Новосибирский зоопарк взял гигантских муравьедов на сохранение

В Новосибирском зоопарке завершился период карантина у пары гигантских муравьедов. Они размещены в павильоне «Тропический мир».

Это первые животные данного вида, которые получил МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило». Их доставили из зоопарка датского города Нюкебинг-Морса по европейской программе сохранения вида.

«Наших гигантских муравьедов зовут Калле и Майя. Пара была сформирована несколько лет назад, у них уже рождались детеныши», - рассказали в Новосибирском зоопарке.

Гигантские муравьеды относятся к отряду неполнозубых. Длина тела животного достигает 1,3 м. Гигантские муравьеды обитают в Южной и Центральной Америке. Вид внесен в Международную Красную книгу.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»