Оренбургские достопримечательности поставили на карту

В Оренбургской области утвердили технические требования к карте оренбуржца и ее дизайну. Эту работу провели министерство цифрового развития и связи региона и департамент архитектуры и пространственно-градостроительного развития.

«Основа дизайна – единая концепция бренда Оренбургской области. На карте будут изображены памятные места и символы региона: Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, водонапорная башня, музей истории Оренбурга, часовая башня на ул. Советской города Оренбурга и др.», - сообщил портал правительства региона.

Универсальная карта создана для получения государственных и коммерческих услуг. По данным областных властей, она объединит в себе функции банковской, скидочной или бонусной карты, проездного билета, справки на льготный проезд, полиса ОМС, рецепта для получения льготных лекарств, электронной цифровой подписи.

Выпускать карту планируется с начала 2021 года.

Фото: официальный портал Оренбурга