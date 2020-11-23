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Ноябрьский минимум: в Новосибирской области снизилось число случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
15:07 23 Ноября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель в ноябре.

Согласно данным регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии число случаев заболевания достигло 21 431. За тот же срок болезнь победили 17 329 новосибирцев. В том числе, 66 за последний день.

В сводке оперативного штаба также указывается, что число летальных исходов болезни за сутки выросло на пять и достигло 698. В отделениях интенсивной терапии новосибирских медицинских учреждений находятся 182 человека.

В минувшую пятницу в Новосибирской области начали выдавать бесплатные лекарства для лечения COVID-19 пациентам, которые лечатся дома. В регион поступили первые партии противовирусных средств.

«Препараты в течение суток после назначения терапии должен выдать при посещении на дому лечащий врач или доставить волонтер. Для этого пациенту нужно оформить соответствующее согласие», - говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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