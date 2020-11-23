Каток на новосибирском стадионе «Спартак» откроется 25 ноября

Крупнейший в Новосибирске ледовый каток откроется в этом году 25 ноября. Заливка поля стадиона «Спартак» завершена.

Процесс заливки площади 7,3 тыс. кв. м занял две недели. Для этого использовали 150 куб. м воды.

По словам заместителя гендиректора ОАО «Стадион «Спартак» Юлии Журавской, стоимость посещения катка со своими коньками по сравнению с прошлым годом не выросла - 100 руб. для взрослых и 50 руб. для пенсионеров и детей до 10 лет без ограничения времени катания. Коньки (фигурные или хоккейные) можно взять в аренду и на самом стадионе. Это обойдется гостям, соответственно, в 150 и 70 руб. в час.

Открытие катка назначено на 16:00. Во второй половине декабря там планируют нарядить новогоднюю елку.

Фото: сайт ОАО «Стадион «Спартак»