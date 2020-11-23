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Систему ценностей, стратегические проекты и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

Главная Общество
Новосибирск
09:17 23 Ноября 2020
форум, экономический форум, обсуждение, бизнес
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Не отказываться от стратегических проектов, использовать любые события как возможности и базироваться на систему действующих в компании ценностей при принятии решений – такова основа сохранения рентабельности бизнеса, считают участники IV Байкальского риск-форума (БРИФ). 

По мнению партнера компании Deloitte Натальи Капризиной, в любой кризис нужно стараться не отказываться от реализации стратегических проектов, а система ценностей – это то, на что следует опираться для обеспечения долгосрочного и эффективного бизнеса в ситуации высокой неопределенности. С ней согласна директор по экономике ИНК победитель конкурса «Лидеры России 2020» Татьяна Молостова. По ее словам, «обеспечить слаженность работы в кризис удалось благодаря высокому уровню корпоративной культуры и приверженности командным ценностям Иркутской нефтяной компании. 

Систему ценностей, стратегические проекты и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

В течение двух последних дней работы форума были рассмотрены кейсы по цифровой трансформации бизнес-процессов, ИТ-инструментам обеспечения непрерывности бизнеса, уроков пандемии, новых вызовов и новых возможностей. Своим опытом поделились представители ИНК, Газпром нефть, СИБУР, Уралкалий, КПМГ, Интер РАО, ГК Агат, Abiroy и эксперты отраслевых объединений. Генеральный директор ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» Кирилл Поздняков отметил, что пандемия заставила компании пересмотреть свое отношение к вопросам целостности бизнес-процессов, а его коллега Андрей Окара подчеркнул, что устойчивыми к труднопрогнозируемым рискам оказались «антихрупкие» компании, в которых было налажено взаимодействие всех подразделений. Генеральный директор ГК Агат Иван Мамочкин и директор по технологиям ГК Агат Игорь Иванов представили практический кейс о том, как своевременное внедрение сервисной модели помогло быстро перестроиться и безболезненно пройти непредвиденные критические ситуации. Доклад директора технических программ Abiroy Николая Алексеева был посвящен актуальному вопросу кибербезопасности, поскольку при удаленном формате работы сотрудников крайне важно усиливать защиту от кибератак.

Систему ценностей, стратегические проекты и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

Говоря о риск-прогнозах генеральный директор "РискТЭКонсалт" Владимир Орлов и руководитель направления PwC Юрий Веселов особо выделили риски, связанные с природными катаклизмами.

Один из выводов, который сделали участники БРИФ-2020, – возвращения к жизни «до ковид» не будет. Запущенный процесс перемен не остановить, и уже сейчас следует готовиться к новым вызовам, рассматривая их с точки зрения новых возможностей. Такой подход к оценке рисков позволит обеспечить не только непрерывность и долгосрочную устойчивость, но и развитие бизнеса. 

Напомним, IV Международный Байкальский риск-форум прошел в формате онлайн с 16 по 20 ноября. В форуме приняло участие более 1 000 человек, 80 спикеров представили 53 практических кейса по реализации антикризисных программ. В течение 24 часов прямого эфира форум набрал 6 тыс. просмотров.  Всего за 4 года работы форума было рассмотрено более 200 практических кейсов.

Онлайн-трансляция всех событий форума доступна на официальном YouTube-канале.

Фото: ООО «Иркутская нефтяная компания» 

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