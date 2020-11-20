COVID-сводка по Новосибирской области: 186 новых случаев за сутки

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает расти значительными темпами. В предстоящие выходные оно преодолеет рубеж в 21 тыс.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 186 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии - 20 898. Выздоровело же за последний день 177 пациентов (всего - 17 013).

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 77 лет и женщины в возрасте 49 лет, 59 лет и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 682 человека», - сообщили в оперативном штабе.

В начале этой недели власти Новосибирской области объявили о том, что по отношению к нарушителям антиковидного режима будут применяться более жесткие меры.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области