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В России изменится порядок оплаты больничных

Главная Общество
Новосибирск
13:05 20 Ноября 2020
правительство, оплата, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство РФ изменило порядок выплаты больничных и пособий для матерей с детьми. Теперь средства будут перечислят напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

В ряде регионов система уже работает в пилотном режиме. Уточняется, что правильность всех начислений будут проверять в территориальных органах фонда.

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам - все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», - заявил Михаил Мишустин.

По его словам, электронная подача сведений для получения пособий поможет «сберечь человеку время и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы».

Ранее стало известно о дополнительных средствах – 61 млрд руб. – на выплаты детям. Как сообщало ОТР, их получат семьи с детьми от трех до семи лет.

Фото: yandex.ru

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