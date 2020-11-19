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Коронавирус не ослабляет натиск в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
14:27 19 Ноября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимационных отделениях медучреждений, впервые превысило 200 человек. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

По его данным, за минувшие сутки было выявлено 176 новых случаев заражения COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 712. 16 836 пациентов за тот же срок были выписаны после выздоровления, в том числе, 167 за последний день.

В оперативном штабе также сообщили о том, что вчера скончались еще семь пациентов в возрасте от 39 лет до 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 677 человек.

В Новосибирске муниципальные учреждения «Заря», «Обские зори» и «Лунный камень» будут принимать граждан, которым необходима реабилитация после коронавирусной инфекции и пневмонии. Ранее их переводили в режим обсерваторов.

«В учреждениях проводят ингаляции лекарственными травами, предлагают кислородные коктейли, кедровые бочки, сауны, оздоровительные лечебные души и ванны, подводный душ-массаж. Для самостоятельной реабилитации предусмотрены мастер-классы по массажу и лечебной гимнастике в домашних условиях», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

 

 

 

 

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