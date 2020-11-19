ОНФ не нашел «Фавипиравир» в 85% проверенных аптек

Российские аптеки столкнулись с острым дефицитом лекарств, необходимых при лечении вирусных инфекций, в том числе и COVID-19. В 85% из них сейчас нет «Фавипиравира», самого востребованного препарата от коронавируса.

Как сообщает «Общественное телевидение России», об этом свидетельствуют данные мониторинга ОНФ. Их в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством озвучил глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, общественники уже проверили 3,5 тыс. аптек на наличие в них лекарственных препаратов. До конца недели они намерены продолжить проверки и довести этот показатель до 10 тыс. аптек.

Результаты проведенных проверок показали, что в 30% российских аптек нет всех противовирусных препаратов, рекомендованных министерством здравоохранения РФ. В 45% из них отсутствуют все антикоагулянты, а «Ривароксабана» нет в 63% аптек.

Михаил Кузнецов отметил, что немногим лучше ситуация складывается с наличием в аптеках антибиотиков. Их нет вообще только в 9% из них. Но при этом в 73% аптек нет «Левофлоксацина» - наиболее востребованного препарата.

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