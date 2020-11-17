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Вредные выбросы в России идут на рекорд

Главная Общество
Новосибирск
16:30 17 Ноября 2020
воздух, загрязнение, чп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В России количество случаев загрязнения воздуха в этом году достигло рекорда за 16 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает «Общественное телевидение России», чаще всего вредные выбросы фиксировались в Самарской области. На нее в этом году приходится больше половины ЧП. Далее идут Республика Бурятия и Оренбургская область. Всего в России за три квартала этого года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы.

По сравнению же с прошлым годом – тогда был 61 случай – количество загрязнений уже выросло почти в три раза. Основные опасные вещества, которые фиксируют специалисты бензапирен, сероводород, формальдегид и диоксид азота.

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