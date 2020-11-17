Новосибирский минздрав проверяет сообщение о смерти не получившего помощь больного

Новосибирское министерство здравоохранения проводит проверку по сообщениям СМИ о смерти 48-летнего мужчины с симптомами коронавируса. В соцсетях ранее была распространена информация о том, что мужчина не получил своевременную медицинскую помощь.

Согласно этим данным, мужчина не мог дождаться прибытия скорой помощи несколько дней, а в ГБУЗ «Городская клиническая больница №11» в Новосибирске бригада реаниматологов забрала его уже в тяжелом состоянии. Пациент скончался на прошлой неделе.

«Министерство здравоохранения Новосибирской области проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, о качестве и своевременности оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине», - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 179 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 354 (выздоровело - 16 515). За последний день скончались еще шесть пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 666 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября в отставку была отправлена министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. Это произошло после того, как в Омске из-за отсутствия мест в больницах два автомобиля скорой помощи привезли пациентов к зданию министерства здравоохранения.

Фото: ГБУЗ «Городская клиническая больница №11»