Счастье есть у 81% россиян

Не менее 81% россиян чувствуют себя счастливыми, правда, «в той или иной мере». Полностью уверены, что чувство полноты бытия их не обманывает, только треть участников опроса.

Данные сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на итоги исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Поводы быть счастливыми россияне назвали вполне традиционные: благополучие в семье, здоровье, хорошая работа, дети и достаточное количество денег. Соответственно, несчастливы бедные, больные, безработные, а также те, кто страдает от нестабильности мировой и российской.

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