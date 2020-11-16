16 ноября
Новосибирск
погода -7 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Число случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области превысило 20 тыс.

Главная Общество
Новосибирск
15:03 16 Ноября 2020
пациенты, вирус, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 превысило 20 тыс. За минувшие сутки оно выросло еще на 174.

По данным регионального оперативного штаба, вчера было выписано после выздоровления 72 пациента. Это примерно на 100 меньше, чем новых заболевших.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 60 лет, 66 лет, 88 лет и женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 660 человек», - отметили в оперативном штабе.

Растет также число пациентов, помещенных в отделения реанимации новосибирских медучреждений. В настоящее время там находятся 182 больных.

По данным правительства Новосибирской области, с сегодняшнего дня приостанавливается работа кинотеатров и фудкортов в торгово-развлекательных центрах. В конце минувшей недели министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил о том, что в области ежесуточно делается около 10 тыс. тестов на коронавирус.  

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян

Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян

14 Ноября 2020 г.
Ему было 85 лет
Новости Новосибирска: Названы сроки массовой вакцинации против коронавируса

Названы сроки массовой вакцинации против коронавируса

13 Ноября 2020 г.
«Спутник V» запустят в оборот в декабре
Новости Новосибирска: «Амнистия» для лосей объявлена в Новосибирской области

«Амнистия» для лосей объявлена в Новосибирской области

13 Ноября 2020 г.
Охота на них запрещена до конца 2020 года
Новости Новосибирска: Новосибирская область: 184 новых случая заражения COVID-19

Новосибирская область: 184 новых случая заражения COVID-19

13 Ноября 2020 г.
В понедельник ученики возвращаются в школы после каникул
Новости Новосибирска: В Новосибирской области скончались от COVID-19 семь пациентов

В Новосибирской области скончались от COVID-19 семь пациентов

12 Ноября 2020 г.
Общее число жертв коронавируса достигло 640
Новости Новосибирска: Новосибирская область взяла на конкурс пельмени с минералкой

Новосибирская область взяла на конкурс пельмени с минералкой

12 Ноября 2020 г.
На «Вкусах России» регион представят шесть брендов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Экспорт сибирского леса заметно сократился

Экспорт сибирского леса заметно сократился

11 Ноября 2020 г.
Но поставки в государства СНГ выросли на четверть за девять месяцев
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» вышел в волейбольный «Финал четырех»

Новосибирский «Локомотив» вышел в волейбольный «Финал четырех»

12 Ноября 2020 г.
Полуфинальный турнир прошел в Ханты-Мансийске
Новости Новосибирска: В Новосибирске «Евразию» ужали до «Сибири»

В Новосибирске «Евразию» ужали до «Сибири»

11 Ноября 2020 г.
Концертно-театральный центр получил новое название
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru