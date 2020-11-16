Число случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области превысило 20 тыс.

В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 превысило 20 тыс. За минувшие сутки оно выросло еще на 174.

По данным регионального оперативного штаба, вчера было выписано после выздоровления 72 пациента. Это примерно на 100 меньше, чем новых заболевших.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 60 лет, 66 лет, 88 лет и женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 660 человек», - отметили в оперативном штабе.

Растет также число пациентов, помещенных в отделения реанимации новосибирских медучреждений. В настоящее время там находятся 182 больных.

По данным правительства Новосибирской области, с сегодняшнего дня приостанавливается работа кинотеатров и фудкортов в торгово-развлекательных центрах. В конце минувшей недели министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил о том, что в области ежесуточно делается около 10 тыс. тестов на коронавирус.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области