Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя и друга артиста Артура Согомоняна, причиной смерти стали возраст и болезни актера. Осенью 2017 года появилось сообщение об ухудшении состояния его здоровья.

Армен Джигарханян снялся в более чем 200 картинах. В числе самых популярных их них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене». Артист попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей в кино.

Фото: страница Театра Армена Джигарханяна в соцсети «ВКонтакте»