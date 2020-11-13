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Названы сроки массовой вакцинации против коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
17:08 13 Ноября 2020
вакцинация, срок, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первую российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» запустят в оборот для массовой вакцинации в декабре, вторую – «ЭпиВакКорона» – в 2021 году. Об этом сообщил директор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов, передает «Общественное телевидение России».

В Подмосковье регулярная вакцинация «Спутником V» начнется в этом месяце, в декабре она может стать массовой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. А в ноябре начнутся исследования второго препарата «ЭпиВакКорона». Они продлятся полгода, начиная с даты вакцинации последнего добровольца.

Всего до конца 2020 года в России планируют бесплатно и на добровольной основе привить 1,5 млн человек.

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