«Амнистия» для лосей объявлена в Новосибирской области

В Новосибирской области 15 ноября вступит в силу запрет на охоту на лося. Изменения в режим охоты введен постановлением правительства региона.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, цель ограничения – «сохранение и воспроизводство лося на территории региона». Оно призвано обеспечить «устойчивое существование охотничьих ресурсов». В отношении охоты на сибирскую косулю, бурого медведя, кабана, зайцев, европейского бобра и др. изменений не произошло.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября этого года в районном центре Новосибирской области Сузуне задержали сразу восемь человек. По данным регионального главка полиции, браконьеры незаконно добыли 14 лосей. Общая сумма ущерба превысила 1 млн руб.

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