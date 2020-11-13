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«Амнистия» для лосей объявлена в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
16:55 13 Ноября 2020
охотник, запрет, год
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области 15 ноября вступит в силу запрет на охоту на лося. Изменения в режим охоты введен постановлением правительства региона.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, цель ограничения – «сохранение и воспроизводство лося на территории региона». Оно призвано обеспечить «устойчивое существование охотничьих ресурсов». В отношении охоты на сибирскую косулю, бурого медведя, кабана, зайцев, европейского бобра и др. изменений не произошло.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября этого года в районном центре Новосибирской области Сузуне задержали сразу восемь человек. По данным регионального главка полиции, браконьеры незаконно добыли 14 лосей. Общая сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Фото: pixabay.com

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