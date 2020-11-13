Новосибирская область: 184 новых случая заражения COVID-19

К завершению школьных каникул в Новосибирской области эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшилась. За минувшие сутки зарегистрировано еще 184 случая заболевания COVID-19.

Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 639. За тот же срок были выписаны 16 063 пациента. В том числе, 128 за последний день. За сутки скончались четыре пациента. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека.

Как писали Sibnovosti.ru, с 16 ноября в Новосибирской области к учебе в очном формате приступят с первого по пятый классы, а также 11-е классы и малокомплектные школы, а 6-10-е классы будут учиться в дистанционной форме.

«В школах города обучение может проходить в очной, очно-заочной или заочной форме. Если родители хотят перевести ребенка (учащегося 1-5 и 11 классов) на дистанционное обучение, им необходимо написать заявление, указав в нем сроки обучения в заочной форме, и передать в администрацию школы. В таком случае ученик вправе обучаться по индивидуальному плану», - сообщил сегодня пресс-центр мэрии Новосибирска.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области