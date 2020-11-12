В Новосибирской области скончались от COVID-19 семь пациентов

Число жертв коронавирусной инфекции в Новосибирской области за сутки увеличилось на семь. Данные приведены в сводке регионального оперативного штаба.

«Скончались … мужчины в возрасте 62 года, 67 лет, 70 лет, 81 год и 89 лет, и женщины в возрасте 52 года и 57 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 640 человек», - уточнили в штабе.

За минувшие сутки общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 выросло на 178 и достигло 19 455. Выздоровело же 15 935 пациентов, включая 144 за последний день.

Вчера министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о том, что еще пять медицинских учреждений получили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. В их числе, областная больница, центр крови, инфекционная больница №1, детская больница №3 и городская больница Новосибирска №1. Всего в регионе тестирование на коронавирус проводят 17 лабораторий.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области