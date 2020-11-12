Новосибирская область взяла на конкурс пельмени с минералкой

Шесть брендов выставила Новосибирская область на национальный конкурс «Вкусы России». Его проводит федеральное министерство сельского хозяйства.

По данным новосибирского минсельхоза, три бренда из шести представляют напитки. В их числе минеральные воды «Доволенская» и «Дупленская». Первая добывается из источника в одноименном районе области. Вторая – в Коченевском районе. На конкурс также выставлен квас «Новосибирский». Он изготавливается небольшим предприятием с добавлением меда с пасеки, расположенной в Черепановском районе.

От Новосибирской области в конкурсе примут участие «Федосихинские пельмени», названные в честь села в Коченевском районе. Еще на «столе» региона - «Новосибирские курнички» (маленькие пироги с углублением в центре для сливочного масла), которые выпускаются в Искитимском районе, и ванильный сливочный творожок «Ирменский» из Ордынского района.

Конкурс «Вкусы России» станет первым этапом масштабной программы продвижения региональной продукции. Народное голосование начнется 19 ноября на сайте вкусыроссии.рф. Его итоги подведут в декабре 2020 года. 22 победителя получат комплексную поддержку минсельхоза РФ.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области