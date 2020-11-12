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Эксперт: россияне должны получить возможность выбирать вакцину от коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
13:10 12 Ноября 2020
вакцинация, министр, препарат
Автор: Sibnovosti.ru
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У россиян должен быть выбор, чем прививаться от коронавируса. Как заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, импортные разработки тоже должны найти применение. Ведь у каждого из препаратов свои преимущества, противопоказания, и рассчитаны они на разные категории населения, передает «Общественное телевидение России».

Сейчас в стране две отечественные разработки уже получили разрешение на использование. В меньшей степени готовности еще две, а недавно иностранная фармкомпания Pfizer анонсировала свою вакцину, которая по эффективности сопоставима с нашим «Спутник V». Но о регистрации этого препарата в России разработчики пока не просили, заявил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.

Тем временем, разработчик второй отечественной вакцины от коронавируса – центр «Вектор» – планирует начать пострегистрационные исследования препарата «ЭпиВакКорона» 15 ноября. Как пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову, параллельно с этим ожидается ввод вакцины в гражданский оборот.

По ее словам, в настоящее время доля заболевших россиян старше 65 лет составляет 18% от общего числа инфицированных. Она также рассказала, что по стране развернуто более 250 тыс. коек для пациентов с положительным COVID-тестом. Из них свыше 138 тыс. оснащены подачей кислорода, а более 30 тыс. мест – аппаратами ИВЛ.

Фото: «Общественное телевидение России»

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