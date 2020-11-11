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В Новосибирске обновят сквер у администрации Кировского района

Главная Общество
Новосибирск
18:22 11 Ноября 2020
парк, благоустройство, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска объявило общественное обсуждение проекта благоустройства еще одного сквера. Он находится напротив здания администрации Кировского района.

Эскизный проект подготовила архитектурная мастерская Adaptik A. Площадь парка, на которой предстоит осуществить благоустроительные работы, составляет 1,4 га. Дизайн-проект содержит основные предложения. Они касаются, в частности, реструктуризации центральной площади с фонтаном, создания новой системы освещения и т. д.

Как отметил пресс-центр мэрии, территория входит в общую концепцию Затулинского дисперсного парка. С этого сквера начинается бульвар по Петухова и пешеходный маршрут до Затулинского парка.

«Существующая ландшафтная часть сквера будет внедряться и растворяться в пространстве площади перед фонтаном, переходя от плавных пейзажных форм к более строгим и регулярным, находящимся в контексте с архитектурой здания администрации Кировского района», - говорится в предложенном проекте.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года был завершен первый этап работ в дисперсном парке. Была благоустроена территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща», где находятся «Затулинский городок аттракционов» и сквер «Союз кировчан». Здесь выложены пешеходные дорожки, появились сцена и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Объем финансирования превысил 180 млн руб.

Общественное обсуждение в режиме онлайн продлится до 25 ноября.

Фото: официальный портал Новосибирска

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