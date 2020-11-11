«Самоизоляция» стала самым популярным русским словом в 2020 году

Самое популярное русское слово 2020 года – «самоизоляция». Об этом сообщил Государственный институт русского языка им. Пушкина, передает «Общественное телевидение России».

Чтобы выявить победителя, филологи сначала определили самые обсуждаемые темы года. Ими оказались пандемия и поправки к Конституции. Внутри каждой темы специалисты выбрали слова с максимальным ростом популярности за последние три года.

Существительное «самоизоляция» стало использоваться чаще в 10 раз. Совсем ненамного отстало слово «обнуление». В первую пятерку вошли «карантин», «коронавирус» и «удаленка».

У ежегодного конкурса на этот раз есть скрытый победитель. Это слово «ковид». Рост его частотности определить не удалось, потому что сам термин появился в языке лишь в конце прошлого года.

Фото: «Общественное телевидение России»