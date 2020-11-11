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В Оренбурге откроют 57 елочных базаров

Главная Общество
Новосибирск
17:06 11 Ноября 2020
новый год, аукцион, площадка
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Оренбурга объявили традиционный аукцион на право размещения елочных базаров в городе. Прием заявок для участия в нем продолжится до 26 ноября.

По данным официального портала города, всего предполагается открыть 57 таких пунктов продаж. Площадь каждого составит 10 кв. м.

Заявки будут рассматриваться с 1 декабря. Сам аукцион назначен на 7 декабря. Его победители смогут открыть елочные базары уже на следующий день.

Как писали Sibnovosti.ru, в сибирских городах сокращают традиционные программы празднования Нового года в связи с эпидемией коронавируса. Так, муниципалитеты Кемеровской области перенаправят в пользу здравоохранения часть средств, которые предполагалось потратить на строительство ледовых скульптур, иллюминацию и др.

Фото: официальный портал Оренбурга

 

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