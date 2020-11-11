Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области остается сложной

За минувшие сутки эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области не стала легче. В регионе зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусом.

Статистические данные сегодня обновил областной оперативный штаб. По его подсчетам, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 19 277. За последний день выздоровели 176 пациентов с коронавирусом. Всего - 15 791.

Ни дня не обходится без летальных исходов болезни. Вчера скончались еще три пациента в возрасте от 61 до 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человек. В отделениях реанимации медицинских учреждений области находятся 146 человек.

Вчера министр здравоохранения Новосибирской области сообщил о том, что в ближайшее время еще один моногоспиталь для пациентов с COVID-19 откроется на базе ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна». Он будет рассчитан на 100 коек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области