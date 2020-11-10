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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Сближение. Россия и Норвегия в 1814-1917 годах»

Главная Общество
Новосибирск
15:51 10 Ноября 2020
книга, встреча, история
Автор: Sibnovosti.ru
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В 33-м выпуске проекта «Встречи с издателем» с кандидатом исторических наук, руководителем Центра истории стран Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской академии наук Алексеем Комаровым обсуждаем книгу «Сближение. Россия и Норвегия в 1814-1917 годах», написанную норвежскими и российскими историками под редакцией Йенса Петтера Нильсена в рамках совместного научного проекта «Асимметричное соседство: Норвегия и Россия в период с 1814-го по 1917-й».

Обсуждаем развитие межгосударственных отношений между Норвегией и Россией; рассматриваем образ «соседа» через личные и общественные взаимоотношениям россиян и норвежцев и анализируем механизмы «проникновения» и взаимозависимости национальных идентичностей в трансграничных регионах - в 33-м выпуске проекта «Встречи с издателем».

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