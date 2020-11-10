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Оренбургским детям запретили посещать торговые центры без взрослых

Главная Общество
Новосибирск
14:27 10 Ноября 2020
вирус, камеры, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Оренбургской области еще на две недели, до 23 ноября, продлили режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. Как передает «Общественное телевидение России», соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

Согласно документу, жителям региона старше 65 лет и тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания, предписывается соблюдать самоизоляцию до обозначенного в нем срока – то есть в течение ближайших двух недель.

В регионе также продлевается дистанционный формат обучения школьников, к очным занятиям допустили только учащихся 11-х классов. В удаленном режиме работают почти все детские кружки, секции, кроме игровых видов спорта.

Губернатор также запретил пускать подростков до 14 лет в торговые центры без сопровождения их законных представителей. За соблюдением требования обязали следить сотрудников этих учреждений – магазинов, кинотеатров.

В настоящее время в регионе пока остаются закрытыми все развлекательные заведения и ночные клубы. Работа кафе и ресторанов разрешена в период с 8:00 до 23:00, с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии COVID-19 диагностировали у более 19 тыс. жителей региона.

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