В Новосибирской области зарегистрировано более 19 тыс. случаев заражения COVID-19

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 19 тыс. Итоги развития эпидемиологической ситуации подвели в региональном оперативном штабе.

По данным штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 179 новых случаев заболевания, а их общее количество достигло 19 092. Выздоровели же за последний день 173 пациента (всего - 15 615).

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 28 лет и 72 года, и женщины в возрасте 59 лет, 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 630 человек», - сообщили о росте числа летальных исходов болезни в оперативном штабе.

В настоящее время в инфекционных стационарах Новосибирска проходят лечение 3 965 человек. В больницах районов области - 1 723.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера новосибирский губернатор Андрей Травников предложил ужесточить ограничительные меры.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области