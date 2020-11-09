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В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

Главная Общество
Новосибирск
14:39 9 Ноября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 174 новых случая заболевания COVID-19. Это примерно на 120 больше числа выздоровевших пациентов.

Всего, по данным регионального оперативного штаба, с начала эпидемии заболело 18 913 новосибирцев. Победили болезнь 15 442 пациента.

«Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года и 67 лет, и женщины в возрасте 56 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек», - добавили в оперативном штабе, подводя итоги последнего дня.

Сегодня новосибирский губернатор Андрей Травников предложил вернуться к ряду ограничений, имевших место во время первой волны коронавирусной инфекции.

«Ввести ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах, ограничения работы детских площадок (как в торговых центрах, так и на других объектах), ограничения работы кинотеатров в торговых центрах. Также рассмотреть возможность ограничения работы буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия. Кроме того, прошу заместителя губернатора Сергея Нелюбова совместно с министерством культуры рассмотреть ситуацию с зоопарком – удается ли при высоком ажиотаже и большом количестве посетителей обеспечивать соблюдение санитарных мер», - перечислил он на оперативном совещании в областном правительстве.

Решение о введении ограничительных мер правительство планирует принять завтра. Как писали Sibnovosti.ru, ранее власти региона продлили школьные каникулы до 15 ноября. С 16 ноября к учебе в очном формате приступят с первого по пятый классы, 11 классы и малокомплектные школы, а 6-10 классы будут учиться в дистанционной форме.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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