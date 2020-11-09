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Новосибирцы налегают на кушетку

Главная Общество
Новосибирск
12:44 9 Ноября 2020
сервис, услуги, психология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске вторая волна пандемии коронавируса привела к росту потребности в услугах психолога. Тренд зафиксировали аналитики онлайн-сервиса «Авито Услуги».

По их данным, в Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью прошлого года – на 81%. При этом предложение также растет (плюс 82% по сравнению с осенью 2019 года). Онлайн-сервис отметил также, что растут и цены на услуги психологов. В настоящее время он достигли средней отметки в 800 руб. за сеанс. Это на 14% больше, чем весной 2020-го.

«Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис», - прокомментировал статистические данные руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

Как писали Sibnovosti.ru, пандемия коронавируса привела к нехватке иностранной рабочей силы в России. Причиной этому послужили ограничительные меры, включая закрытие границ.

Фото: pixabay.com

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