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Владельцам дронов в Новосибирске указали порядок взлета

Главная Общество
Новосибирск
18:46 6 Ноября 2020
беспилотник, правила, разрушения
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске утвержден порядок выдачи разрешения на выполнение различных действий, связанных с использованием воздушного пространства. Он касается, например, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов и запуска беспилотников с максимальной взлетной массой более 0,25 кг.

Согласно документу, разрешение от имени мэрии выдает муниципальный департамент по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами. Чтобы получить его вовремя, необходимо подать заявление с пакетом документов не позднее, чем за 30 рабочих дней.

«В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов департамент при отсутствии оснований для отказа готовит и выдает заявителю разрешение; при  наличии оснований для отказа – выдает уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием основания для отказа», - сообщили в пресс-центре мэрии.

Как писали в сентябре прошлого года Sibnovosti.ru, в Новосибирской области с помощью дронов создают цифровую карту распространения саранчи. Беспилотник был испытан на полигоне «Александровское» в Карасукском районе Новосибирской области.

Фото: pixabay.com

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