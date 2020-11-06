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Восстановлены Орские ворота Оренбургской крепости

Главная Общество
Новосибирск
15:38 6 Ноября 2020
реконструкция, город, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге появился новый арт-объект. В городе завершили реконструкцию Орских ворот.

Орские ворота расположены на территории Оренбургского президентского кадетского училища, созданного 10 лет назад. По данным областных властей, их воссоздали по сохранившимся архивным материалам. В проекте приняли участие фонд Александра Зеленцова, архитекторы, художники, скульпторы, а также педагоги и воспитанники кадетского училища.

«Руководство училища планирует в будущем проводить для оренбуржцев и гостей города экскурсии, в ходе которых можно будет рассмотреть не только Орские ворота, но и другие исторические объекты. На территории учебного заведения расположены Константиновские казармы и фрагмент крепостного вала», - отмечается в сообщении на официальном портале правительства Оренбургской области.

Оренбург был основан в 1743 году для защиты от джунгар. Орские ворота изначально находились между Никольским и Неплюевским бастионами Оренбургской крепости (упразднена в 1861 году). Это почти на том же месте, где они и воссозданы.

Фото: официальный портал правительства Оренбургской области

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