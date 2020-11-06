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Глава новосибирского минздрава: «Количество вызовов врачей на дом выросло в четыре-пять раз»

Главная Общество
Новосибирск
14:52 6 Ноября 2020
вирус, штаб, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный оперативный штаб сообщил о 176 новых случаях заболевания COVID-19 в Новосибирской области за минувшие сутки. Их общее количество достигло 18 381.

Число выздоровевших за последний день пациентов почти сравнялось с числом заболевших – 171. В общей сложности с начала эпидемии выписаны уже 15 124 пациента.

В сообщении оперативного штаба также говорится о смерти еще трех больных коронавирусом. В результате количество летальных исходов достигло 612. В отделениях реанимации медицинских учреждений Новосибирской области находятся 106 человек.

«Если сравнивать первую и вторую волну COVID-19, они кардинально различаются. Основное отличие - первая волна длилась с 18 марта до конца июля, а вторая уложилась в первые три недели сентября, когда мы увидели колоссальный прирост пациентов с острыми респираторно-вирусными инфекциями. Это колоссальная нагрузка на всю систему здравоохранения: и на учреждения, которые оказывают стационарную помощь, и на учреждения, которые оказывают амбулаторно-поликлиническую помощь. Количество вызовов врачей на дом выросло в четыре-пять раз», - рассказал вчера, выступая на сессии законодательного собрания региона, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По его данным, к настоящему времени в регионе развернуто 5 546 инфекционных коек. В структуре службы скорой помощи создано 40 специализированных коронавирусных бригад.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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