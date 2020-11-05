В Новосибирской области насчитали 180 новых случаев заражения СOVID-19

В Новосибирской области число случаев заражения СOVID-19 за сутки выросло на 180. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении регионального оперативного штаба.

Общее количество случаев с начала эпидемии достигло 18 205. При этом выздоровело за тот же период 1 162 человек (плюс 133 за последний день).

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 609 человек», - проинформировал оперативный штаб.

Как сообщил главный врач городской больницы №3 Новосибирска Александр Осадчий, ситуация с поступлением пациентов в госпиталь на базе этого медучреждения стабилизировалась – число поступающих больных за последние две с половиной недели не фиксируется. Всего в регионе развернуто более 5,5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»