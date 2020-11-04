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Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 18 тыс.

Главная Общество
Новосибирск
13:30 4 Ноября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 превысило 18 тыс. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

По его данным, за минувшие сутки зарегистрирован 181 новый случай заболевания Общее их количество достигло 18 025.

«Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 83 года и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 603 человека», - сообщили также в оперативном штабе.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии медицинских учреждений Новосибирской области находятся 114 человек.

«Президент России дал поручение о бесплатном амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом, которое будет производиться через поликлиники. Новосибирская область получит более 105 млн руб. федеральных средств, план по лечению составляет 13,3 тыс. человек до конца этого года. В рамках системы контрактации больницы и поликлиники имеют прямые договоры с производителями лекарств и лекарственных препаратов. Поэтому заболевшие будут обеспечены лекарствами напрямую через поликлиники, что позволит снизить ажиотажный спрос на антибиотики в аптеках», - заявил вчера вице-губернатор Сергей Семка.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области еще на неделю продлены школьные каникулы.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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